شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يقرر تعيين النائب بدوي النويشي مساعدًا لرئيس الوفد لشئون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين النائب البرلماني بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون المحليات.

وفقا لبيان صادر عن حزب الوفد ،أعرب النويشي عن سعادته بقرار رئيس حزب الوفد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من الحراك السياسي للحزب في الشارع المصري وأن الحزب سيخوض الاستحقاقات السياسية المستقبلية بشكل قوي.

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وأكد " النويشي" أن حزب الوفد يمتلك قاعدة شعبية كبيرة في كل ربوع مصر بالإضافة إلى أنه يمتلك كوادر سياسية مدربة قادرة على خوض المنافسة بقوة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأشاد " النويشي" بالطفرة التي شهدها الحزب منذ تولي بهاء الدين أبو شقة رئاسة الحزب حيث أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب والمرأة، وبتأهيل الكوادر السياسية من أجل خدمة الوطن والمواطنين.