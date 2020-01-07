شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى: قناة الجزيرة تعانى من ارتباك وأتباعها من الإخوان خذلوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى، محمد الشقاء، أن لجوء قناة الجزيرة القطرية إلى حذف حلقات برنامج" الشهادة" الذى كان يقدمه الصحفي الموالى للإخوان سليم عزوز، والذى فضح وكشف عن فترة الإخوان الإرهابية بعد الفترة 2011 إلى أن تولوا الحكم، يؤكد أن تلك القناة القطرية تعانى من حالة ارتباك شديدة واضطراب جعلها تلجأ إلى حذف محتوى ذاعته عبر شاشاتها خلال الفترة الماضية حتى لا ينفضح الإخوان أمام أنصارهم.

وقالت الإعلامى السعودى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الألة الإعلامية الإخوانية اعتادت على هذا الأسلوب الذى يتمثل فى أن يتم حذف محتوى بعد أن يكتشفوا أن هذا الممحتوى قد فضح منهجهم، خاصة قناة الجزيرة القطرية ، متابعا: ليست هذه المرة الأولى سواء لقناة الجزيرة أو القنوات التابعة للإخوان أن يغيروا من نهجهم قليلا وفقا للتغيرات التى تشهدها الساحة.

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وأوضح محمد الشقاء، أن قناة الجزيرة ليست مستقرة وحالة الحذف والتغيير في السياسة الإعلامية تكررت في الأخير وهذا دليل اضطرابها ودليل اضطرابات بين قيادات الإخوان، مستطردا: قناة الجزيرة ظهرت مذبذبة حيث خذلها تابعيها من جماعة الإخوان هى – أى قناة الجزيرة - الآن على مفترق طرق.

كان موقع قناة الجزيرة القطرية، حذف حلقات برنامج" الشهادة" الذى كان يقدمه الصحفي الموالى للإخوان سليم عزوز، والذى فضح وكشف عن فترة الإخوان الإرهابية بعد الفترة 2011 إلى أن تولوا الحكم، وعزلوا في 2013، وجاء حذف موقع الجزيرة القطرية لهذه الحلقات، بعد الهجوم المتبادل بين قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج، حتى وصل الأمر إلى السباب والشتائم بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اللافت أن قناة الجزيرة القطرية لم تذكر أي أسباب معلنة في حذفها لهذه الحلقات، لما فيها من شهادات هامة كشفت عن حقيقة جماعة الإخوان، وماذا كانت تريد من مصر في تلك الفترة، الأمر الذى أثار تساؤلات عديدة حول حذف الموقع لهذه الشهادات التي شارك فيها عدد من القيادات الإخوانية وأبرز عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق، وأمير بسام عضو مجلس شورى الإخوان، وسيف عبد الفتاح مستشار محمد مرسي، ورضا فهمي، أحد قيادات الإخوان.