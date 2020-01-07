فيديو كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيديو لكلمة الرئيس، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية. وجه الرئيس السيسي، عدة رسائل للمصريين في كلمته بالكاتدرائية، أثناء مشاركته الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد.

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