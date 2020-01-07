بالصور- محافظ بني سويف يزور المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مطرانية بني سويف، لمشاركة للأخوة المسيحيين أفراحهم بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها على رأس عدد من الأباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيًا أن يكون العيد فرحة وبهجة على كل المصريين.
وحرص المحافظ على إلقاء كلمة نقل فيها تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء لكل الحاضرين، مؤكدًا أن النسيج الوطني المصري قوي ومتماسك.
وأشار الأنبا غبريال في عظته إلى صفة الحكمة، وأنها منحة وعطية من الله، فإذا منحت لأي إنسان كانت شيئًا عظيمًا، وسببا في الخير للمجتمع، الذي يعيش فيه هذا الحكيم.
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