في أجواء احتفالية.. الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد الميلاد بإيبارشية إسنا وأرمنت

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت جنوبي الأقصر بعيد الميلاد المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة شعبية كبيرة.

وترأس الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية قداس عيد الميلاد المجيد، في كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا (مقر المطرانية) بمشاركة الأباء كهنة الكنيسة القمص بولا نصر، القمص مينا جاد، القس هارون صموئيل، القس إبراهيم عبادي، القس فيلوباتير سفين بينما قاد خورس الشمامسة ألحان ومردات القداس، وتنتهي الصلوات مع الساعات ف من يوم العيد.

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وشهدت جميع كنائس محافظة الأقصر إجراءات أمنية مشددة، قبل وخلال قداس عيد الميلاد المجيد، ونشرت عناصر الشرطة السرية حول الكنائس، وتم تسيير دوريات أمنية على الطرق المؤدية إليها، كما تم وضع بوابات إلكترونية حول الكنائس التي تشهد كثافة من المصلين.

وشاركت عناصر الكشافة في عمليات تأمين الكنائس، حيث يقومون بالتعرف على المترددين على الكنائس، وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات.

وأكد اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، وضع خطط أمنية مشددة شملت جميع الكنائس وتم التشديد علي رفع جميع السيارات المتوقفة بمحيط الكنائس، كما تم التشديد على القوات بضرورة توخي الحيطة والحذر والتعامل السريع مع أي طارئ .