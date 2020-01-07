محافظ الفيوم يقدم التهنئة للطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أجرى محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مساء الإثنين، زيارة إلى الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس مار جرجس، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

استقبل الوفد الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس ميلاد معوض ممثل الطائفة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط، ناقلاً إليهم تهنئة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.​