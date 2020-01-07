بالصور.. محافظ المنوفية يشهد قداس "عيد الميلاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

شارك محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على رأس وفد من المسؤولين، مساء الإثنين، الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، وشهد صلاة القداس بمطرانية المنوفية بشبين الكوم.

تقدم المحافظ بالتهاني للأنبا بنيامين أسقف المنوفية ورجال الدين بالكنيسة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد، مؤكدًا على أن الدولة المصرية شرفت باستضافة السيد المسيح رمز السلام والمحبة.

ولفت المحافظ إلى أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، موجهًا الشكر لجميع المؤسسات الأمنية بالمحافظة لما لها من دور بارز في حفظ الأمن والأمان لمواطني وشعب المنوفية.​