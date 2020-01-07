كنائس السويس تقيم قداس "عيد الميلاد" والمحافظ يهنئ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
توافد أقباط السويس، مساء الإثنين، على كنائس المحافظة لأداء قداس عيد الميلاد، فيما أجرى المحافظ اللواء عبد المجيد صقر زيارة إلى كنيسة مار جرجس بمدينة الصباح، لتقديم التهنئة.
ورافق المحافظ الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، واللواء حسن ترك نائب مدير الأمن، والقيادات الشعبية ونواب السويس، ورجال الأوقاف.
ترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس في حي فيصل الأنبا بموا أسقف السويس، كما ترأس الأنبا أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس الصلاة بكنيسة العذراء مريم بحي الأربعين، وهي من أقدم كنائس السويس.
وشارك في الصلوات بالكنائس القساوسة الشمامسة، وكانت كلمات العظة عن بركات التجسد والفرح بميلاد السيد المسيح.
وشهدت كنائس السويس أعمال تأمين وفرض حرم أمني بمحيط الكنائس، ووضع أمن السويس بوابات إلكترونية لفحص المترددين على الكنيسة.
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