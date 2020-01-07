خالد بن سلمان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية

وكان في استقباله لدى وصوله سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.
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