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فيصل بن فرحان يلتقي شكري

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض أمس، وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.


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