كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيار الإصلاح الديمقراطي بـ"فتح" يكرم صحفية الخليج 365 أماني عزام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت لجنة العلاقات العامة بمجلس الإعلام بتيار الإصلاح الديمقراطي "فتح"، الكـاتبة الصحفية أماني عزام المتخصصة في الشؤون العربية والدولية بموقع الخليج 365 الإلكتروني.

ووجه الدكتور أيمن الرقب، وأعضاء اللجنة، في بداية اللقاء، الكاتبة الصحفية أماني عزام، وجاء ذلك لدورها الواضح في الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء في الصحف أو المواقع الإلكترونية المصرية والعربية أو عبر كتاباتها ومقالاتها الصحفية المناصرة والمدافعة عن القضية وعن قادتها المناضلين.

ونقل الوفد، تحيات النائب محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح للكاتبة أماني عزام.

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وبدورها أكدت أماني عزام، أنها عندما تكتب عن فلسطين فإنها تكتب عن بلدها الثاني وأن فلسطين قضيتنا الأولى ومهما كتبنا عنها لن نوفيها حقها، ودفاعنا عنها واجب وطني لا ننتظر عليه شكر أو تكريم.

وعبرت عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم الذي جاء في بداية سنة 2020 متمنية أن تكون سنة خير وسلام على مصر وفلسطين والعرب جميعاً.

وفي نهاية اللقاء، قدمت اللجنة درعاً تذكاريا إلى الكاتبة الصحفية أماني عزام، وذلك تقديرا لجهودها المستمرة في خدمة عدالة القضية الفلسطينية.