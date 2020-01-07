كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يلتقي قائد فيلق القدس الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري والوفد المرافق، الاثنين، قائد فيلق القدس الجديد المدعو إسماعيل قاآني، وذلك بعد مشاركتهم في مراسم تشييع جثامين قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحرس ورفاقهما، بحسب موقع العربية.

ولم تكتف حركة حماس بنعي وإقامة بيت عزاء واتصال هنية بوزير الخارجية الإيراني للتعزية في مقتل سليماني، بل شارك في مراسم التشييع أيضا.

وقال في كلمة له في طهران: "إن هذه الجريمة تستحق العقوبة وتزيدنا قوة لتحرير القدس"، متابعا: "الشهيد سليماني هو شهيد القدس"، بحسب تعبيره.