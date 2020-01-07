عباس يطالب بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وذلك خلال مشاركته مساء اليوم الإثنين، في عشاء عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم.

وقال عباس، "قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من أجل الوصول لهذه الانتخابات، وقد توافقت الفصائل جميعاً على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة، إلا أن مشكلتنا مع إسرائيل التي ترفض إجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ونحن بدون أن تعقد الانتخابات في القدس فلن نجريها أبداً"، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" الإثنين.