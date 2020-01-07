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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس يطالب بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 06/يناير/2020 - 11:32 م
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محمود عباس
وكالات
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طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وذلك خلال مشاركته مساء اليوم الإثنين، في عشاء عيد الميلاد المجيد للكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدينة بيت لحم.
وقال عباس، "قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من أجل الوصول لهذه الانتخابات، وقد توافقت الفصائل جميعاً على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة، إلا أن مشكلتنا مع إسرائيل التي ترفض إجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ونحن بدون أن تعقد الانتخابات في القدس فلن نجريها أبداً"، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" الإثنين.
وأكد الرئيس الفلسطيني، أن "البعض الآن يلحّون علينا بإصدار مرسوم الانتخابات ونقول لا نستطيع، لأننا اذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة لنا، لذلك نحن نطالب العالم كله بالضغط على إسرائيل من أجل أن نجري الانتخابات".
وأضاف عباس، "طبعاً المشكلة بيننا وبين إسرائيل ليس فقط في الانتخابات وإنما كما تعلمون فإنهم يخصمون أموالنا ويحجزونها وفي كل يوم يبنون مستوطنات وأهم وأخطر ما فيها تلك المستوطنات التي سيبنونها في الخليل تحديا لمشاعرنا جميعاً، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسمح به".
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