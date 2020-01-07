كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: لا خطط لدينا للانسحاب من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مساء الاثنين، أن واشنطن لا تخططم للانسحاب من العراق.

وأوضح إسبر، خلال تصريحاته، أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المرسلة من الجنرال سيلي حقيقية، ولكن لا يوجد هناك قرار للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.

وقال متحدث باسم البنتاجون، اليوم الاثنين، إنه لا يمكنه تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من العراق.