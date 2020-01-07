تحليق مكثف لمروحيات أمريكية في بغداد

حلقت طائرات هليكوبتر أمريكية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الاثنين، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وفي واشنطن، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحتها.

وذكرت الرسالة التي أبلغ فيها التحالف الجيش العراقي، بأنه سينسحب "ستشهد هذه الفترة زيادة في نشاط الطائرات الهليكوبتر في المنطقة الدولية ببغداد وما حولها".

بينما جاء في رسالة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أنه سيستخدم ذلك النوع من الطائرات لإعادة تمركز قواته.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "لا يمكن على الفور تأكيد صحة رسالة تفيد باعتزام التحالف بقيادة أمريكا الانسحاب من العراق".

وفي وقت سابق الإثنين، تسلم الرئيس برهم صالح من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.



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وقال مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية: "إن صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق، إذا أجبر القوات على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت: "إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان، الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد".

ووافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.