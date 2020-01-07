كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تعزز الأمن في المطارات والسفارة الأمريكية بسبب التوترات الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت الحكومة الأرجنتينية الأمن في مطاراتها وحدودها وسفارة الولايات المتحدة في بوينس آيرس في الوقت الذي تندلع فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما صرح وزير الدفاع في أمريكا الجنوبية لوسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين.

وقررت الأرجنتين، التي عانت من هجومين في عامي 1992 و1994، رفع مستوى التأهب بعد أيام من غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق، مما أثار مخاوف عالمية من هجمات انتقامية.

كما قال وزير الدفاع أغستين روسي لموقع "Infobae" الإخباري المحلي، إنه بسبب تاريخ الهجومين اللذين عانينا منه، يجب أن تكون الأرجنتين في حالة تأهب لهذا النوع من الصراع في جميع أنحاء العالم.

وقتل أكثر من 100 شخص في هجومين بالأرجنتين في التسعينيات. في عام 1992، تعرضت السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس لهجوم بسيارة مفخخة، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا.

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وبعد ذلك بعامين، انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات خارج مركز الجالية اليهودية، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا.

كما ألقت المحاكم الأرجنتينية باللوم في الهجوم على إيران، لكن لم يقدم أحد للمحاكمة في كلتا الحالتين.

ونفت ايران لعب دور في أي من الهجومين.

وفي الولايات المتحدة، كانت مدينة نيويورك، وهي هدف آخر متكرر للهجمات، تستعد للانتقام من إيران مع الشرطة في حالة تأهب قصوى لكن المسؤولين لم يروا أي تهديدات وشيكة.

