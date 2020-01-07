كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتب ليبي: هدف "أردوغان" من توقيع الاتفاقية مع السراج السيطرة على ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الليبي كامل المرعاش إن سيطرة على سرت قطعت الطريق لوصول آى إمدادات تركية لهذه المدينة، لأن بها خطوط التماس بين الجيش الوطني الليبي من ناحية الشرق وبالتالى السيطرة على قاعدتها العسكرية ومطارها سيضع مزيد من الضغوط على مدينة مصراتة.

وأضاف "المرعاش"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"؛ والمذاع على فضائية "الحدث"؛ مساء الإثنين إن التدخل التركي ليس حديثًا موجود منذ أكثر من خمسة أشهر في شكل خبراء عسكريين يديرون الطيران المسير.

وتابع: "الكل شاهد كيفية سقوط هذه النوعية من الطائرات بعد حصول الجيش الوطني الليبي على منظومة دفاعية جوية قوية قوضت من مسار الطائرات الميسرة، لافتًا إلى أن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من توقيع الاتفاقية مع رئس حكومة الوفاق فايز السراج، هو أن يضع وصايته على ليبيا وأن يصبح طرفًا في التفاوض حول مستقبل ليبيا.

