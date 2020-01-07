كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: السيطرة على سرت حقق معنويات كبيرة وأربك المليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

العميد خالد المحجوب

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي قام بعملية عسكرية تكتيكية للسيطرة على ميناء سرت، وهذا من خلال تحديد الكثير من المواعيد العير حقيقية للسيطرة على المدينة، وحينا حدد الجيش الميعاد الحقيقي للسيطرة على المدينة لم تصدق المليشيات، لذلك كانت عملية تحرير المدينة مباغتة.

وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الإثنين، أن السيطرة على مدينة سرت له أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة أن تضمن ميناء بحري على البحر المتوسط، وقاعدة جوية، ومعسكرات هامة.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق الغير شرعية مواطن ليبي، لكنه من أصل تركي، وهذا يفسر سبب عمالته مع أنقرة، وعدم الاهتمام بوطنه، لافتًا إلى أن السيطرة على مدينة سرت حقق معنويات كبيرة للجيش الوطني الليبي، وأربك مليشيات طرابلس.



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