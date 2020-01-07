استعدادا لكأس إفريقيا بالعيون.. منتخب “الفوتسال” يدخل تجمعا اعداديا بمركز محمد السادس

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس، خلال الفترة ما بين 6 و20 يناير الجاري.

ويأتي تجمع العناصر الوطنية في إطار استعداداتها لنهائيات كأس أمم إفريقيا داخل القاعة، التي ستحتضنها مدينة العيون في الفترة ما بين 28 يناير الجاري، إلى 7 فبراير القادم.

ووجه هشام الدكيك مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 19 لاعبا، للدخول في هذا التجمع الإعدادي، وهم رضا الخياري، وعبد الكريم أنبية، وعبد الحفيظ بوخريص، وعثمان بومزو، ثم سعد كنية، ومحمد أشرف سعيد، ويوسف جواد، وعبد اللطيف فاتي، ويوسف المزراعي.

وضمت القائمة أيضا، سفيان بوريط، وادريس الرايس الغني، ويونس العصعاص، ثم زكرياء كويري، وخالد كورعي، ومحمد جواد، بالإضافة إلى بلال البقالي وسفيان المسرار، وحمزة بويوزان، وأنس العيان. د