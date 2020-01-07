بعد تهديد ترامب..الرئيس الإيراني يرد: تذكر الرقم 290 ولا تهدد إيران

رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، على التهديدات التي أطلقها نظيره الأميركي، دونالد ترمب، أول أمس السبت، والتي حذر فيها طهران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أميركيين.

وقال روحاني، في تغريدة على “تويتر”: “أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290” (في إشارة إلى قتلى الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988 وأدت إلى إعلان إيران رغبتها وقف الحرب مع العراق)، مضيفا “لا تهدد إيران”.

وهدد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مساء أول أمس السبت، بتوجيه ضربة إلى إيران “أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل”، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وكتب “ترامب” في تغريدة “إذا قاموا بهجوم آخر، وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل”.

وأضاف في تغريدة على “توتير” أن واشنطن ستستخدم معداتها العسكرية “الجديدة الجميلة (…) بلا تردد”، إذا رد الإيرانيون.

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وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرقم 52 يمثل عدد الأمريكيين، الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأمريكية في طهران على مدى أكثر من سنة، أواخر العام 1979.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت الجمعة الماضي ، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، خصوصا في العراق، وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ”داعم للإرهاب”