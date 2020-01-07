رسميا.. الرجاء لن يخوض لقاء الدفاع الجديدي

الررفض المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي، خوض فريقه اللقاء المؤجل عن الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية، أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، غدا الثلاثاء.

وخلص الاجتماع الذي عقده مكتب الفريق الأخضر مساء اليوم الاثنين، مع منخرطيه، من أجل التشاور واتخاذ القرار النهائي بخصوص خوض اللقاء المؤجل من عدمه، إلى رفض لعب هذه المباراة.

وكانت العصبة الاحترافية، بعثت لفريق الرجاء اليوم، مراسلة أكدت من خلالها رفض طلب الفريق البيضاوي بتأجيل المواجهة، مشددة على أنها ستقام في موعدها يوم غد الثلاثاء، بداية من الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.

يذكر أن الفريق البيضاوي يتواجد حاليا بالجزائر، حيث خاض السبت الماضي لقاء ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ضد مولودية العاصمة، على أن يلعب الجمعة القادم ضد شبيبة القبائل، لحساب رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.