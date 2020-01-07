المغرب يعتقل جنديا إسبانيا متورطا في شبكة لتهريب المهاجرين السريين

تمكنت السلطات المغربية، أخيرا، من اعتقال جندي إسباني، مشتبه في تورطه بشبكة لتهريب المهاجرين، وذلك بعد أن قدم أحد الضحايا تقريرا ضده، دون أن يتم ذكر نوع العلاقة، التي تجمع بينه والجندي.

وأفادت جريدة “فارو دي كوتا” الإسبانية، أنه جرى فتح تحقيق مع المشتبه فيه، حيث وجهت إليه تهما ثقيلة جدا، بما فيها المشاركة في عملية هجرة غير شرعية، والتعاون مع شبكة لتهريب المهاجرين.

وسبق للسلطات الأمنية أن اعتقلت، في دجنبر الماضي، ثلاثة جنود مغاربة في الناظور في منطقة بني شيكر، لتورطهم في القضية نفسها، إذ عمدوا إلى مراقبة الساحل دون تدخل لإحباط عملية الهجرة غير الشرعية.