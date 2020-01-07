شهدت مدينة طنجة، قبل قليل، حادثة ضرب وجرح بواسطة آلة حادة، بمنطقة بني مكادة، كان ضحيتها شاب في مقتبل العمر، جرى نقله في حالة خطيرة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس.
وكشف مصدر أمني لـ”اليوم24″ أن الشاب تعرض لضرب وجرح بواسطة سلاح أبيض بحديقة دار الخالية، إذ ما زالت عملية البحث جارية عن المشتبه فيهم لتوقيفهم.
وقال شهود عيان للموقع ذاته، إن الأمر يتعلق بشخص ملقب بـ”جنيون” قام باعتراض سبيل أحدهم على مستوى حديقة “دار الخالية”، وتوجيه طعنات خطيرة له على مستوى العنق.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء خطير بالسلاح الأبيض على شاب بطنجة..المشتبه فيهم في حالة فرار وشهود عيان يرجحون فرضية “الكريساج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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