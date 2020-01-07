صادم.. اعتقال أم تخلت عن توأمين في حاوية للنفايات ضواحي الراشيدية! 

تمكنت المصالح الأمنية في الريش، صباح اليوم الاثنين، من اعتقال أم كانت بصدد التخلص من ابنيها التوأم، في حاوية للنفايات قرب محطة الريش.

وحسب مصادر محلية، فإن امرأة أقدمت على التخلص من رضيعين بطريقة بشعة، بعد رميهما داخل حاوية للأزبال، والهروب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المواطنين لاحظوا التحركات المريبة للمرأة، فاكتشفوا فعلتها، ما دفعهم إلى إخبار السلطات، والمصالح الأمنية، التي حلت في عين المكان.

وألقي القبض على المعنية بالأمر من داخل سيارة أجرة، قبل فرارها، وأودعت رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة.