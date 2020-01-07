نائب وزير الدفاع السعودي: ناقشت مع بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة

بحث الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة له: "ناقشت مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث في المنطقة وسبل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".





وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد بحث ووزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من وزير الخارجية الأمريكية، وفق وكالة الأنباء السعودية، الجمعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة الماضي، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.