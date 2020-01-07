واشنطن: رسالة الانسحاب من العراق صحيحة لكنّها أرسلت "عن طريق الخطأ"

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العين الإخبارية - وكالة الأنباء الفرنسيةالثلاثاء 2020/1/7 01:59 ص بتوقيت أبوظبي
الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة
قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، إنّ الرسالة الرسمية التي أبلغت العراق بأن الجنود الأمريكيين سيبدأون بالانسحاب صحيحة، لكن "ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت.
وتابع ميلي: "إنه خطأ ارتكبه ماكينزي"، في إشارة إلى قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي، مشددا على أن هذه الرسالة "ما كان يجب أن ترسل".
يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي بارز قوله إن الرسالة المتداولة بشأن انسحاب قوات بلاده من العراق "سيئة الصياغة" وغير موقعة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال، الإثنين، إن واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق في الوقت الحالي، وذلك عقب رسالة التحالف الدولي ضد "داعش" بالانسحاب من العراق.
وتابع القول: "لا أعرف شيئا عن الرسالة التي يتم تداولها بشأن الانسحاب من العراق ونحاول تتبع مصدرها".
وفي السياق نفسه، أكد مسؤول بالبنتاجون لوسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن تستعد لنشر 6 طائرات قاذفة من طراز بي-52 بجزيرة في المحيط الهندي على خلفية التوترات مع إيران.
وفي وقت سابق الإثنين، تسلم الرئيس العراقي برهم صالح من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.
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