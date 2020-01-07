عسكري أمريكي: الرسالة المتداولة بشأن الانسحاب من العراق سيئة الصياغة

وصف مسؤول عسكري أمريكي بارز الرسالة المتداولة بشأن انسحاب قوات بلاده من العراق بأنها "سيئة الصياغة" وغير موقعة.

وقال الجنرال الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته: "صياغة الرسالة بشأن العراق سيئة وهي مسودة غير موقعة تهدف لتسليط الضوء على زيادة مستوى تحركات القوات".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال، الإثنين، إن واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق في الوقت الحالي، وذلك عقب رسالة التحالف الدولي ضد "داعش" بالانسحاب من العراق.

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وتابع القول: "لا أعرف شيئا عن الرسالة التي يتم تداولها بشأن الانسحاب من العراق ونحاول تتبع مصدرها".

وأكد التزام واشنطن بمحاربة تنظيم داعش في العراق مع حلفائها وشركائها.

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول بالبنتاجون لوسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن تستعد لنشر 6 طائرات قاذفة من طراز بي-52 بجزيرة في المحيط الهندي على خلفية التوترات مع إيران.

وفي وقت سابق الإثنين، تسلم الرئيس العراقي برهم صالح من الإدارة الأمريكية، نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.