شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو الحفاظ على الأمن والسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في واشنطن.

وأضاف الأمير في تغريدات له عبر تويتر، أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

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كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

التهدئة وضبط النفس

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان أصدر توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشارت المصادر حينها إلى أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.