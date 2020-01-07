السيسى بقداس عيد الميلاد: محدش يقدر يجرجرنا هنا ولا هنا طول ما احنا ايد واحدة.. والبابا تواضروس: حضورك يفرح جميع المصريين ونصلى لأجلك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، فى استقباله الى جانب عدد كبير من الوزراء والمسؤلين وجمع غفير من المصريين .

محدش يقدر يجرجرنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بعيد ميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، " محدش يقدر يجرجرنا هنا ولا هنا طول ما احنا ايد واحدة " ، مضيفا ربنا سبحانة وتعالى أراد أن احنا نكون فى ظروف صعبة.. زى ما أنتوا شيفين حوالين مننا الدنيا عاملة أزاى.. بس ده لينا وعلينا.. ولينا أن احنا لازم ناخد بالنا.. ولينا إن أحنا ننتبه طول ما احنا نلاحظ كان ممكن يبقى حالنا كدة؟.. أيوه .. وكان ممكن يبقى ظروفنا كده؟ .. أيوه .. وطب اللى علينا أيه أن احنا نخلى بالنا من بلدنا.. طول ما احنا مع بعض.. وطول ما الشعب المصرى ايد واحدة محدش يقدر يعمل معانا أو فينا حاجة.. ولا حد يقدر يعنى يجرجرنا هنا ولا هنا".

البابا يترأس قداس عيد الميلاد

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.

الكاتدرائية تتزين بالورود

وتزينت الكاتدرائية بالورود وصور الميلاد في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة.

البابا يقدم الشكر للرئيس

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بالعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حضوره والتهنئة لجموع المصريين.

حضور الرئيس يفرحنا

وأضاف، أن حضور الرئيس السيسي يفرحنا ويفرح جميع المصريين، وأننا نصلى من أجله ومن أجل مصر ومن أجل جميع المسئولين، ونصلى أيضا من أجل سلامها واستقرارها ونموها، كما نصلى من أجل مناطق الصراع فى منطقتنا والعالم أجمع، مؤكدا أنه يقدم الشكر إلى الله الذى يمنح جميع المصريين نعمة السلام.

تهنئة كبار المسؤولين

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، فى كلمته خلال عظة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قدم التهنئة بالعيد، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى يحضر الصلاة، لافتا إلى أنه تلقى تهنئة رقيقة من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قدم خلالها التهنئة بالعيد.

وزراء يقدمون التهنئة للبابا

Advertisements

كذلك قدم البابا تواضروس الشكر للورزاء الذين حضروا إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بالعيد وهم، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور على مصيلحى وزير التموين وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعرواي وزيرة التنمية المحلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق كامل وزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونيفين الكباج وزيرة التضامن لاجتماعي ومحمد القصير وزير الزراعة ومحمد منار عنبة وزير الطيار المدني، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

شيخ الأزهر والمفتي

كما قدم الشكر لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف الذين قدموا التهنئة بعيد الميلاد بالمقر البابوي بالعباسية على راس وفد رفيع من علماء ومشايخ الأزهر، كما قدم الشكر لسفراء الدول الذين حضروا الصلاة وقدموا التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

دخول الخطيئة للإنسانية

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إنه عندما كسر آدم وصية الله دخلت الخطية إلى الإنسانية، وكأن خطية آدم وحواء بمثابة بذرة أثمرت شجرة ممتلئة بالضعفات والخطايا، وظهر الحقد والكراهية وكل المشاعر السلبية، وبدأت هذه المشاعر تزداد مع تزايد البشر، وبدأ الانسان يفقد إنسانيته. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

أعمال الشر والحروب

وتابع قائلا، عندما ننظر إلى خريطة العالم نشاهد أعمال الشر والحروب، ونما الشر من خطية آدم وحواء ، ولكن الله محب البشر، الذى لم يكن يحتاج إلى وساطة بينه وبين الإنسان، ومن هنا جاء التجسد، فجاء السيد المسيح متجسدا لكي يقدم حب الله إلى كل أحد، وحتى يحاول أن يرجع للإنسان إنسانيته.

3 أعمدة في أحداث الميلاد

وأضاف أن هناك 3 أعمدة في أحداث الميلاد يجب أن ينتبه الجميع لها، والعمود الأول منها هو أن يعيش الإنسان بالحب، والعمود الثاني أن يصنع الإنسان الخير، والعمود الثالث أن يتمتع الإنسان بالجمال.

وأشار إلى أن الإنسانية تتحقق بأن يعيش الإنسان الحب، فعندما يمارس هذا الحب ويعيشه ويقدمه، يكون هذا الحب وسيلة تتحقق بها إنسانيته، وأن الرعاة الذين كانوا يسهرون في البادية وكانوا يعيشون في حياة بسيطة رقيقة الحال. كانوا يعيشون هذا الحب، حب القطعان وحب البشر.حتى أن الله استأمنهم أن يكونوا أول من استقبل خبر الميلاد.

المجوس غرباء

وأضاف لعطية الثانية هى نراها في زيارة المجوس.المجوس غرباء قدموا من الشرق وأتوا خصيصا.كانوا علماء وكانوا يبحثون في النجوم.وعندما وجدوا النجم المميز في السماء، هؤلاء تمتعوا بالخير.. بمعنى أن هؤلاء المجوس كانوا جادين.. وفي إصرار بالغ عرفوا مكان ميلاد المسيح بإرشاد النجم وقدموا خيرا.فجاءوا من الشرق ووصلوا إلى المزود، وقبلها تقابلوا مع الملك وقدموا هداياهم. حسبما نشر "اليوم السابع".



وتابع، نتذكر أهل بيت لحم وأهل المزود اللذين استضافوا هذه المرأة الفقيرة، أمنا العذراء مريم والقديس يوسف النجار، وكانت حبلى وتريد ان تضع أبنها. ولم يكن هناك مكانا في أورشليم المدينة الكبيرة ولا مكانا في القرية الصغيرة إلا في هذا المزود..هؤلاء صنعوا خيرا.



ونوه إلى أن العطية الثالثة التى نشعر بها هى تذوق الجمال. ميلاد السيد المسيح مشهد جميل.. ولكن أجمل ما فيه كان جوقة الملائكة التى ظهرت من السماء وغنت وأنشدت وقالت:"المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".