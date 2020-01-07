ماكونيل: على أعضاء الكونغرس انتظار الحقائق حول مقتل سليماني قبل توجيه الانتقادات لترامب

اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ​ميتش ماكونيل​ انه "يتعين على أعضاء ​الكونغرس​ انتظار الحقائق حول مقتل القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​ قبل توجيه الانتقادات للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​".

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