واشنطن ترفض السماح لظريف بدخول أراضيها لإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن هذا الأسبوع

أفادت قناة "الجزيرة" بأن الولايات المتحدة الأميركية رفضت السماح لوزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ بدخول أراضيها لإلقاء خطاب أمام ​مجلس الأمن​ هذا الأسبوع.

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