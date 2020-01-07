تبون وميركل يدعوان إلى وقف التدخلات العسكرية في ليبيا

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تم "البحث خلاله fالوضع في ليبيا، وآفاق إحلال السلام في هذا البلد، وضرورة التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية".
ودعت المستشارة الألمانية، "تبون إلى زيارة بلادها وحضور المؤتمر الدولي المقرر في برلين الشهر الجاري دعما لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الرامية لتسوية النزاع".
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