خالد بن سلمان: بحثت مع بومبيو ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة

اعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان انه بحث مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ خلال لقائه مع ​واشنطن​ ما يمكن عمله للحفاظ على ​الأمن​ والسلام في المنطقة، مؤكدا انه "عرضت مع بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة".

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