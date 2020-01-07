محمد الحجار: ليس لـ"المستقبل" أي رأي في الحكومة

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على أهمية وضرورة حماية السلم الأهلي وعدم السماح بتوريط لبنان في الصراع الخارجي أو استخدام لبنان حقيبة لمصالح الآخرين، وأكد وجوب أن ينأى لبنان بنفسه وعدم توريطه في هذا الصراع الدائر في المنطقة بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، معتبرا أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة في ضوء هذا الصراع، معتبرا أن "المؤشرات التي نراها في عملية ​تأليف الحكومة​ والاتصالات والنقاشات التي تدور حولها من قبل القوى السياسية التي سمت ​حسان دياب​ لرئاسة الحكومة، نرى المحاصصة والفئوية وتغليب المصلحة الخاصة على أي مصلحة وطنية عامة تضرب أطنابها".

وأشار الحجار، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية تعليقا على اغتيال اللواء ​قاسم سليماني​، إلى أنه "لا شك أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة في إطار الصراع الدائر بين اميركا وايران، ويجب أن نعمل جميعا لتجنيب لبنان مخاطرها، نحن متضامنون مع العراق هذه الدولة العربية الشقيقة، ومع سيادة العراق على أرضه، ونرفض التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي كان، سواء إيران أو أميركا، أن الأمر الذي يجب أن نعمل عليه كلبنانيين هو حماية السلم الأهلي وعدم السماح بتوريط لبنان في الصراع الخارجي أو استخدام لبنان حقيبة لمصالح الآخرين".

وحول تشكيل الحكومة، أوضح الحجار أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ قال قبل الموعد الأخير للاستشارات النيابية الملزمة إنه لن يترشح وكذلك لن يبدي رأيه بأحد، وبالتالي التشكيلة الوزارية العتيدة ستكون حكومة ليس ل​تيار المستقبل​ اي رأي في الاسماء التي وردت فيها لجهة التأييد، لأن البعض يقول إنه يستمزج رأي تيار المستقبل والحريري في الأسماء الوزارية المقترحة، وهذا الأمر غير صحيح".