أشار نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​إيلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ما حصل معه داخل أحد المطاعم في منطقة الجميزة كان متوقعاً، موضحاً أنه غادر خوفاً من حصول أي تطور سلبي بعد أن رفض أحد الموجودين في المطعم التعرض له، لافتاً إلى أن أبلغ أحد المحتجين بأن ما يحتفلون به هو إنتصار وهمي، سائلاً: "ماذا كان ليحصل لو كنت من الشخصيات السياسية التي لديها مرافقين؟"

ورداً على سؤال، سأل الفرزلي: "من يجرؤ في لبنان على القول ان إيلي الفرزلي سارق؟"، مشدداً على أن معيار تحمل المسؤولية بالنسبة له هو صناديق الإقتراع، مؤكداً أن الإعتداء على كرامات الناس لا يجوز، قائلاً: "لا تسلم الجرة في كل مرة"، مشيراً إلى أنه لا يمكن المساواة بين الصالح والطالح.