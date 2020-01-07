قطع الطريق عند مستديرة العبدة في عكار بالعوائق والاطارات المشتعلة

ذكرت معلومات صحافية أن محتجين قطعوا الطريق الدولية الرئيسية، عند مستديرة العبدة على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار، بالعوائق والاطارات المشتعلة.
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