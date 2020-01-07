نقابة موظفي المصارف: لا توجه للإضراب غداً

أكد رئيس ​نقابة موظفي ​​المصارف​​​ في ​لبنان ​أسد خوري، في حديث تلفزيوني، ان "غداً سيكون هناك اجتماع للمجلس التنفيذي ولكن لا يوجد توجه للإضراب وذلك لأن عواقب الاضراب ستكون كبيرة وخصوصاً على المودعين، ولكن يوجد حدود معينة لأننا كناقبة مسؤولين عن سلامة المودعين وكذلك الامر عن سلامة الموظفين"، مشيراً الى "وجود ازمة سيولة وسببها خروج مليارين ​دولار​ خرجوا من البلد بعد تاريخ 17 تشرين".

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