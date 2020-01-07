شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تحتاج إعلام عصرى يواكب الانطلاقة التنموية والمجتمعية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، على أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير الإعلام أسامة هيكل وطالبه فيه بضرورة ظهور إعلام مصرى محترف قادر على الدفاع عن الوطن والتصدى للشائعات والفتن، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع الرفيع فى تحديد الأجندة الإعلامية الوطنية خلال الفترة القادمة، والتأكيد على أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأى والرأى الآخر، فضلاً عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.

وشدد النائب محمد إسماعيل في بيان له اليوم، على أن مصر تدعم مفهوم الإعلام المحترف في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادراً على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري، قائلا إن مصر تعيش انطلاقة تنموية ومجتمعية كبرى ولابد من إعلام عصري ومهني يواكب هذه التطورات.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطن فى ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولى، وفى عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأى والرأى الآخر، فضلًا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام فى مصر.