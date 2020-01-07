شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة السياحة بالبرلمان: عيد الميلاد المجيد أصبح عيداً لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد متوجها بالدعاء الى الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير والسلام على جميع المصريين وأن يحفظ أمن مصر وأمانها دوما وأن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا الباسل وشعبها العظيم

ووجه " صدقى " فى بيان له فى برقيته للبابا تواضروس قائلا:" ياقداسة البابا لقد اصبح عيد الميلاد المجيد عيداً لكل المصريين الذين انتظروا سنوياً تقديم الرئيس السيسى التهنئة لقداستكم وللشعب المصرى العظيم من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية ".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال زيارته إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد: "كل سنة وانتو طيبين جميعا، الاستقبال بتاعكم جميل أوى ورائع، وقد ايه إحنا نحب بعضنا أمر جميل"، وردا على هتافات:"بنحبك يا ريس"، قال الرئيس السيسي:"وإحنا والله بنحبكم".

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وأضاف الرئيس السيسي: "إحنا كده فى الأعياد بداية كل سنة، نيجى نحتفل معاكم ونهنيكم ونقول عيد ميلاد مجيد، ويوم سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا"، مردفاً:"عاوز أتكلم معاكم كلمتين صغيرين، الموضوع الأول: إحنا لازم ديما نخلى بالنا من علاقتنا لبعضنا البعض، وبكلم كل الناس، لازم إذا كنتو بتحبوا ربنا حبوا بعضكم".

واستكمل الرئيس السيسى: "الكلام اللى أنا بقوله مش بقوله لحد بعينه، بقوله لينا كلنا، متخلوش حد أبداً يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويحاول يعمل فتنة بينا، البلد دى بلدنا كلنا وهتفضل بلدنا كلنا لا حد ليه زيادة ولا حد ليه نقص، والكلام دا بقى ثقافة وعادات وتقاليد بينا، وإحنا ديما مع بعض وكل واحد عارف زيه زى أخوه، وكلنا زى بعض، وديما تخلوا بالكم، وأى محاولة للفتن أو الوقيعة ننتبه لها، ويبقى مخنا وقلبنا أكبر منها".