جديدة المكر: إطلاق نار على سيارة نائب رئيس المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إطلاق النار على سيارة نائب رئيس مجلس محلي جديدة المكر، عبيد عبيد، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، الاثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جريمة إطلاق النار استهدفت السيارة بينما كانت مركونة بجانب المنزل.

وأسفرت جريمة إطلاق النار عن إلحاق أضرار بالسيارة، في الوقت الذي لم يبلغ فيه عن وقوع إصابات بشرية.

وبدورها، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وسادت أجواء من الاستنكار والغضب بين الأهالي، في ظل تكرر أحداث العنف وجرائم إطلاق النار في البلدة خصوصا تجاه منازل وسيارات منتخبي الجمهور من ضمنهم رئيس المجلس المحلي، وسط تقاعس الشرطة فيه عن القيام بدورها في محاربة ظاهرة العنف والجريمة.