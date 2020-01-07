المصادقة على مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، جزء منها على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وصادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، أمس واليوم الإثنين، إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية، وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.
وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في مستوطنة "حورشا"، و180 وحدة في مستوطنة "متسبيه داني"، و147 وحدة في مستوطنة "متسبيه ياريحو"، و107 وحدات في مستوطنة "ألون موريه"، ومئة وحدة في مستوطنة "نافيه تسوف"، و40 وحدة في مستوطنة "بفدوأل".
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن "الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كانت وما زالت من أسس الصهيونية. بعد سنوات تحدثوا فيها عن التجميد (الاستيطاني)، فنحن نقود التسوية (القانونية للمستوطنات) والبناء، والأهم أننا لا نعتذر عن ذلك".
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