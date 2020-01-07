أخاء الناصرة يتعادل أمام هـ. العفولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج فريق أخاء الناصرة بنقطة من مباراته البيتية أمام هبوعيل العفولة بعد تعادلهما سلبيًا 0-0، ضمن ختام مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط، وسط حضور العشرات من المشجعين.
ووصل الفريق النصراوي إلى فرص تهديفية عديدة خلال مجريات المباراة، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.
وبهذا التعادل، رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته القادمة ضيفا على جاره، هبوعيل نوف هجليل، يوم الجمعة المقبل.
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