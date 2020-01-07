أبناء سخنين يحقق فوزا بيتيا هاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين، فوزا بيتيا هاما على مكابي بيتح تيكفا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن ختام مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف من بيتح تيكفا بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء.

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وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 أدرك اللاعب، إيهاب غنايم، هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض، وفي الدقيقة 85 حسم اللاعب أسامة خلايلة المباراة بهدف ثان لصالح الفريق السخنيني.

وبهذا الفوز، رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 26 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه القسماوي يوم الجمعة القريب.