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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يبلغ بغداد بإتخاذ إجراءات الخروج والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
أبلغ الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
في التفاصيل، أفادت الرسالة الأميركية الموقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.
وشددت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن .. مشيرة إلى انه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ونصت الرسالة الأميركية على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
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