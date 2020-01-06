شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رئيس البرلمان العراقي : اليوم الحضور شيعي وكنت أتمنى أن يكون القرار عراقيا والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في فيديو مسرب، أن الحضور في جلسة البرلمان اليوم شيعياً .. مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يكون القرار عراقياً .
وحذر الحلبوسي في حديثه من تداعيات قرار إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد .. موضحاً في حديثه إلى أعضاء المجلس أن قرار إنهاء الوجود الأجنبي في العراق سيؤدي إلى وقف المجتمع الدولي تعاملاته المالية مع العراق وقد لا تكون العراق قادرة على الإيفاء بالتزاماتنا المالية أمام مواطنيها في أي لحظة .
وأستدرك "نحن ماضون الآن في قرار سواء المكتوب أمام رئيس الجلسة أو الطلبات المتعلقة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية بشكل عام بإجراءات عاجلة ووضع ترتيبات لذلك أو العودة إلى مسودة قرار كان مطروحا يتعلق بحصر عدد القوات ومهامها والتفاصيل المذكورة في الرسالة".
وكان البرلمان العراقي قد طلب الأحد من الحكومة "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ "إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.
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