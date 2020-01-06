شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة فرنسية ترصد رد الفعل الأفريقي حول الغزو التركي لليبيا والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020

عرضت مجلة "لوبوان" الفرنسية ردود فعل الدول الأفريقية، الرافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا .



وجاء في تقرير المجلس الذي حمل عنوان، "كيف ترى أفريقيا مشروع الغزو التركي لليبيا؟"، "إن التوتر الحالي في منطقة الساحل الأفريقي يرجع بشكل رئيسي إلى الفوضى في ليبيا منذ عام 2011" .. مشيراً إلى أن الدول الأفريقية تهتم بشكل رئيسي بالوضع في ليبيا لارتباطها بأمن القارة.

ولفتت المجلة إلى أن البلدان المتاخمة لليبيا هي أول الرافضين للإعلان التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، وذلك خوفا من نشر أنقرة للإرهابيين على حدودهم .. منوهة إلى أن هذا التدهور في المناخ السياسي والأمني في ليبيا أدى إلى تجدد الإرهاب في المنطقة، والتأثير على الوضع الأمني في المغرب العربي، لا سيما الجزائر، التي تشترك معها في حدود طويلة بطول ألف كيلومتر.

ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على اقتراح يسمح للرئيس التركي بإرسال جنود إلى ليبيا لدعم حكومة السراج.

أشارت "لوبوان" إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حذر، في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، من أي محاولة "للسيطرة" على الأراضي الليبية.

وبحسب المجلة الفرنسية فإن مصر، التي تشترك في أكبر الحدود مع ليبيا تصل إلى 1111كم، تحاول منذ عدة أسابيع للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، خشية أن يجد الإرهابيون في سوريا أنفسهم على أبواب مصر.

وفي اجتماع طارئ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شددت جامعة الدول العربية على "الحاجة إلى منع التدخل الأجنبي في ليبيا التي قد تساعد تسهيل وصول المقاتلين الإرهابيين المتطرفين إلى ليبيا".

وبشأن تونس، قالت المجلة "هناك بلدا آخر من دول الجوار تعيش تحت الضغط وهي تونس، حيث استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد نظيره التركي في قصر قرطاج في نهاية ديسمبر/كانون الأول، في زيارة تعرضت لانتقادات شديدة، وبعدها عقدا مؤتمرا صحفيا ونشرا "إعلان تونس من أجل السلام".

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وحث النص المشترك جميع الليبيين على "الجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى صيغة توفيقية للخروج من الأزمة الليبية الحالية، في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية دوليا، لينتقل من هذه الشرعية إلى الشرعية الليبية التي تقوم على الشرعية الشعبية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية آنذاك.

وشدد الرئيس التونسي على أن بلاده متمسكة بموقف الحياد تجاه ليبيا، كما أعلن التزامه مرارا وتكرارا بمبادرة حوار بين القبائل الليبية، نافيا وقوف بلاده مع أي جبهة.

لفتت المجلة الفرنسية إلى أن دول الساحل الأفريقي تشعر بالقلق من تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في بيان الجمعة الماضية، إنه قلق بشأن "تدخل" محتمل في ليبيا بعد قرار تركيا بنشر قوات في هذه الدولة التي تسودها الفوضى، مضيفا أنه "يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا واستمرار معاناة الشعب الليبي".

وأضاف البيان: "التهديدات المختلفة للتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية للبلاد تزيد من خطر المواجهة، وتهدد المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية".

وطلب رئيس الاتحاد الأفريقي من المجتمع الدولي الانضمام إلى أفريقيا في السعي إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا، محذرا من "عواقبها الخطيرة" على القارة بأكملها.

وفي نيجيريا، قال الرئيس محمد إيسوفو، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" الشهر الماضي، إن "المجتمع الدولي هو الذي خلق الفوضى في ليبيا وما يحدث في الساحل هو إحدى عواقب الفوضى الليبية"، معتبرا أن "ليبيا هي المصدر الرئيسي للأسلحة والإرهابيين".

فيما رأى الرئيس التشادي إدريس ديبي أن "زعزعة الاستقرار في الساحل بسبب الإرهاب مرتبط ارتباطا وثيقا بالفوضى التي نشبت في ليبيا بعد التدخل العسكري في عام 2011".