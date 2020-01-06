شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق والان نبدء بالتفاصيل
وقال إسبر لدى سؤاله عن الرسالة "لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق"، مضيفا أنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.
وتابع قائلا "لا أعرف ما هذه الرسالة... نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق. انتهى".
وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم «داعش» مع حلفائها وشركائها.
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