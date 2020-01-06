شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة يطالب دول العالم بوقف التدخل في الشأن الليبي والان نبدء بالتفاصيل
وأشار سلامة في تصريحات صحفية في الأمم المتحدة إلى أن دولًا كثيرة تتدخل في شؤون ذلك البلد, وقال : "ابقوا بعيدًا عن ليبيا" مطالبًا بوقف كل أشكال التدخل الأجنبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث الأمم المتحدة يطالب دول العالم بوقف التدخل في الشأن الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.