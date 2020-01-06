شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة يطالب دول العالم بوقف التدخل في الشأن الليبي والان نبدء بالتفاصيل

طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي. وأشار سلامة في تصريحات صحفية في الأمم المتحدة إلى أن دولًا كثيرة تتدخل في شؤون ذلك البلد, وقال : "ابقوا بعيدًا عن ليبيا" مطالبًا بوقف كل أشكال التدخل الأجنبي.

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