شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 يضرب بويرتوريكو ويدمر منازل على الساحل الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

وقع زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة الساحل الجنوبي لبويرتوريكو اليوم الاثنين مما أسفر عن تدمير منازل وسقوط بناء حجري كان مقاما على شاطئ يقصده السائحون، لكن لم ترد أنباء عن وقوع مصابين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ستة كيلومترات وبعد 13 كيلومترا جنوبي إنديوس ووصل أثره إلى الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة الواقعة في الكاريبي.

وهذا هو الأقوى ضمن سلسلة زلازل تضرب المنطقة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتهدمت عدة منازل في بلدتي جوانيكا وجوايانيلا. وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار عدد من المنازل المرتفعة وسقوط حطامها على سيارات تقف تحتها.