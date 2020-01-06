شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 يضرب بويرتوريكو ويدمر منازل على الساحل الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ستة كيلومترات وبعد 13 كيلومترا جنوبي إنديوس ووصل أثره إلى الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة الواقعة في الكاريبي.
وهذا هو الأقوى ضمن سلسلة زلازل تضرب المنطقة على مدى الأسبوعين الماضيين.
وتهدمت عدة منازل في بلدتي جوانيكا وجوايانيلا. وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار عدد من المنازل المرتفعة وسقوط حطامها على سيارات تقف تحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.8 يضرب بويرتوريكو ويدمر منازل على الساحل الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.