426 ألف نازح أفغاني في 2019

كابول ـ د ب أ: أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الصراع المستمر في أفغانستان تسبب في نزوح أكثر من 426500 شخص في 32 من إجمالي 34 إقليما في أفغانستان خلال عام 2019 .وأوضحت البيانات أن أكثر من 177500 شخصا نزحوا داخليا من أربعة أقاليم بشمال شرق أفغانستان. وكثف مسلحو طالبان من عملياتهم في الأقاليم الشمالية الشرقية، ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من القوات الأفغانية.ووفقا للبيانات، فقد نزح أكثر من 74 ألفا من الأقاليم الشرقية. وتعد تلك الأقاليم من بين ساحات القتال الرئيسية بين مسلحي داعش وطالبان وقوات الأمن الأفغانية. وكان العدد الإجمالي للنازحين داخليا في أفغانستان في عام 2018 قد بلغ أكثر من 385 ألفا.

وزادت حدة المعارك في أفغانستان خلال 2019 بالتزامن مع المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي للصراع. ويرى الخبراء أن الجانبين يحاولان تعزيز مواقفهما التفاوضية من خلال النجاحات العسكرية.ووفقا للمكتب الأممي، فإن 4ر9 مليون شخص سيكونون بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية في أفغانستان في عام 2020 بسبب استمرار الصراع والكوارث الطبيعية. وأضاف المكتب أن شركاء العمل الإنساني بحاجة عاجلة إلى 733 مليون دولار أميركي لتقديم مساعدات لـ 1ر7 مليون شخص هذا العام.